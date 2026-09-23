Мони Николов: България ще бъде там, където ѝ е мястото!

Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов използва социалните мрежи, за да отправи емоционално послание след края на участието на тима ни на ЕвроВолей 2026. Нашите завършиха на 9-о място, след като постигнаха четири победи и две загуби на шампионата, на който страната ни е съдомакин.

"Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се от труда, който положихме с момчетата, заедно.

Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това Европейско.

България ще бъде там, където ѝ е мястото", написа Николов.

Както е известно, България достигна до осминафиналите на ЕвроВолей 2026 след четири победи, включително срещу действащия шампион Полша, и една загуба в груповата фаза. За съжаление в битката за място в Топ 8 отборът ни отстъпи с 2:3 пред Германия.

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