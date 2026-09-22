Владо Николов: Когато на игрището са децата ти, е страшно емоционално и напрегнато

Направихме ненормално висок брой грешки и това ни коства победата над Германия, коментира бившият национал и баща на Алекс и Мони Николови

България поведе с 2:0 на Германия, но допусна пълен обрат и загуби с 2:3 гейма в 1/8-финалния мач от Европейското първенство по волейбол за мъже в София. Така единственият отбор, победил Полша, отпадна от по-нататъшна надпревара и не успя да се изправи за втори път срещу този съперник на ¼-финалите.

Бившият ни национал и сегашен депутат Владимир Николов, който е преминал през всички фази от радост до разочарования през професионалната си кариера, бе на трибуните в „Арена София“, като подкрепяше двамата си сина и основни асове на „лъвовете“ - Александър и Симеон Николови. Владо Николов заяви пред BGvolleyball.com, че големият брой грешки ни е коствал победата, а за него като родител е страшно емоционално да наблюдава своите синове.

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- Два дни минаха от тежката загуба. Държат ли още емоциите?

- Положението е нормално. Естествено, всички очаквахме победа над Германия, но за съжаление немският отбор направи по-малко грешки в решителните моменти и заслужено спечели.

- Как преживя мача?

- Не може без да се вълнуваш, но в рамките на нормалното и сравнително спокойно. Естествено, много се надявахме да спечелим, но в спорта не винаги се случва логичното. Беше логично да спечелим, но не успяхме да покажем необходимото ниво на волейбол.

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- Как си го обясняваш? Лично за теб, след 2:0 за България какво се случи?

- Това, което се случи след като водехме с 2:0 гейма, е, че в третия, четвъртия и петия гейм направихме общо 28 грешки. Това е ненормално висок брой грешки. Един добър отбор трябва да прави по пет-шест грешки на гейм. Ние направихме почти 30 за три гейма. С такъв процент на грешки е изключително трудно да се спечели, особено, когато играеш срещу класен съперник.

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- Може ли да се каже, че не издържахме на напрежението? Или по-скоро събудихме германците?

- Не. Това, което трябва да кажа, е, че отборът тази година игра много по-добре, отколкото миналата година на световното първенство. Но като цяло нивото на отборите е по-високо. В този мач не успяхме да се противопоставим на един отбор, който успя да играе без излишни лични грешки.

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- Съперникът дойде в различен състав. Бяхме ли подготвени?

- Не, не. Категорично съставът на германците няма отношение. Това, което се случи, е, че ние започнахме да правим повече грешки. Германците не направиха нещо повече от това, което правеха и в предишните мачове.

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- Огромно беше разочарованието. Има ли някаква съпоставка между моментите, когато ти си изпитвал подобни чувства като състезател, и сега, когато си родител?

- Естествено, сега, когато играят децата ни, е много по-емоционално, много по-напрегнато. Защото, когато играеш ти, нещо зависи от теб. Когато играят децата, единственото, което можеш да правиш, е да седиш и да трепериш — или да не трепериш, но да се притесняваш. И притеснението е налице във всеки един момент, дори когато отборът побеждава и печели срещу отбори като Израел и Португалия. Притеснението го има. Но реално това, което се случи, беше отражение на показаното на терена, така че не трябва да драматизираме.

- Повлия ли тази енергия, която изхабихме срещу Полша, по някакъв начин?

- Не, не, не. Няма нищо общо с този мач.

- Какво каза на момчетата след загуба от Германия?

- Казах им, че мачът е приключил. В живота има и победи, има и поражения. Казах им да си починат и да се възстановят, защото следващия понеделник започва следващото предизвикателство – шампионата в Италия.

- Въпреки неудовлетворението на домашното Европейско, целта си остава Лос Анджелис 2028. Смяташ ли, че това ще бъде някакъв урок за тима за следващата година?

- Нека да видим. Следващата година е много далеч.

- Според теб запазваме ли шансове за класиране на Олимпиадата, независимо от това представяне на Европейското?

- Нека сме здрави и да видим в какъв състав ще бъде отборът следващата година. Това е много далеч.

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