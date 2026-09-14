Временният треньор на Валенсия иска да помогне на играчите да върнат увереността си

Новият временен наставник на Валенсия Оскар Санчес заяви, че иска да върне увереността на играчите.
Санчес започна сезона като треньор на Б-отбора на Валенсия, но трябваше по спешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който бе уволнен след четири загуби в първите пет кръга.
"Когато си в серия от загуби, емоционалното предизвикателство е много по-голямо от тактическото или техническото. Ние имаме добър отбор с добри играч, които искат да променят ситуацията. Те притежават достатъчно талант и в миналото са се справяли с подобни ситуации", заяви Санчес.
Неговият дебют на треньорския пост ще бъде във вторник, когато Валенсия гостува на Алавес. "У играчите има глад и съм сигурен, че утре ще се представят добре", каза още Санчес.
Голяма чистка в последния в Ла Лига
Валенсия е на последното 20-о място в испанското първенство с 1 точка до момента, докато Алавес е на 3-а позиция с 10 пункта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago