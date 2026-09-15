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Валенсия спря пропадането с успех над Алавес

  • 15 сеп 2026 | 23:12
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Валенсия спря пропадането с успех над Алавес

Валенсия записа първата си победа от началото на сезона в Ла Лига, след като излъга Алавес с 1:0 като гост в среща от 6-ия кръг на първенството. Единственото попадение на стадион „Мендисороса“ бе дело на резервата Луис Риоха в 78-ата минута. С този успех „прилепите“, водени от временния наставник Оскар Санчес, спряха кошмарната си серия от четири поредни загуби от старта на кампанията.

В 18-ата минута дойде първият голям емоционален момент, когато Хави Гера изведе Арно Данжума по лявото крило. Нидерландецът стреля от движение в далечния ъгъл и отбеляза, но след бърза намеса на ВАР голът беше отменен поради засада.

Гостите все пак успяха да стигнат до откриване на резултата. В 78-ата Хави Гера напредна и пусна перфектен извеждащ пас към Луис Риоха. Крилото овладя топката и с прецизен удар с десния крак матира вратаря Сивера за крайното 0:1.

В заключителните минути Валенсия затвори мача с поредица от дефанзивни смени и не позволи на домакините да застрашат преднината им.

След този успех Валенсия събра актив от 4 точки и се изкачи на 17-о място, напускайки последната позиция в Ла Лига. Алавес от своя страна инкасира втора загуба за кампанията, но запазва силното си присъствие в челото на таблицата, заемайки 4-то място с актив от 10 точки.

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Снимки: Gettyimages

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