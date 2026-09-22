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  3. Стилиян Петров: Независимостта се пази всеки ден, но държавата ни е изцяло зависима

Стилиян Петров: Независимостта се пази всеки ден, но държавата ни е изцяло зависима

  • 22 сеп 2026 | 16:13
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Стилиян Петров отправи силно послание по повод Деня на независимостта на България. Легендарният ни футболист използва празничния ден, за да обърне внимание на зависимостите в държавата, спорта и медиите, като призова хората да не мълчат и да отстояват независимостта си всеки ден.

"Честит Ден на Независимостта, българи!

Днес ще чуем много речи, обещания и силни думи за патриотизъм. За свободна и независима държава.

Виждаме държава, която е изцяло зависима.

Зависима е властта. От пари, от схеми, от олигарси, от това кой каква папка държи и на чий интерес е готов да слугува. Сменяме профилите и лицата, но зависимостите си остават едни и същи.

Защо ли спортът все още е заложник на тези зависимости? Дете мечтае да се развива, да играе и да успее с труда си, но пътят му става още по-труден, когато възможностите се „подаряват“, вместо да се заслужават. Стадионите са празни, схемите са пълни.

И зависимите медии. Тези, които трябваше да бъдат пазач на независимостта и прозрачността. Голяма част от тях не задават въпроси, а изпълняват поръчки. Не осветяват истината, а я покриват. Не питат властта какво прави, а питат как да я обслужат по-добре. И когато истината все пак излезе, тя излиза не благодарение на тях, а въпреки тях - от нас, обикновените хора. Тук-там с личните си профили и социални мрежи, но с отговорността да говорим, когато другите мълчат.

И после се чудим защо нищо не се променя. Защото в една държава, в която властта е зависима, спортът е зависим и медиите са зависими - кой остава независим? Обикновеният човек.

Оставен сам да бъде независим от справедливост, от нормален живот, от бъдеще.

Затова днешният ден не е просто празник. Той е напомняне, че независимост не се чества с фойерверки веднъж годишно.

Независимостта се пази всеки ден. С характер, отговорности и постоянство. И с това да не мълчим, когато ни правят зависими.

Честит празник на всички българи, които все още имат смелостта да бъдат независими!".

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