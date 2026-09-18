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Обявиха кога ще е жребият за Купата на България

  • 18 сеп 2026 | 16:06
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Обявиха кога ще е жребият за Купата на България

Жребият за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза (1/16-финали) на Sesame Купа на България ще се състои на 23 септември (сряда) от 18:00 часа в зала "Шекспир" на Гранд хотел "Милениум" в София. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора - 16 тима от Втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от четирите зонални съвета на БФС.

Ясни са 20-те отбора от Трета лига, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България
Ясни са 20-те отбора от Трета лига, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

Отборите ще бъдат разпределени в две урни. В първата ще попаднат тимовете от Втора лига, а във втората - аматьорските състави. Жребият ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакини ще са отборите от втората урна.

Първа урна: Берое (Стара Загора), Вихрен (Сандански), Добруджа 1919 (Добрич), Етър ВТ (Велико Търново), Локомотив (Горна Оряховица), Марек 1915 (Дупница), Монтана 1921 (Монтана), Несебър (Несебър), Пирин 22 (Благоевград), Рилски спортист 2011 (Самоков), Спартак (Плевен), Спортист 2009 (Своге), Фратрия (Бенковски), Хебър 1918 (Пазарджик), Черноморец 1919 (Бургас) и Янтра 2019 (Габрово).

Втора урна: Академик (Свищов), Балкан 1929 (Ботевград), Бдин 1923 (Видин), Беласица (Петрич), Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар), Ботев 1937 (Ихтиман), Волов Шумен 2007 (Шумен), Загорец (Нова Загора), Крумовград, Миньор (Перник), Национал (София), Нефтохимик 1962 (Бургас), Оборище (Панагюрище), ОФК Локомотив (Мездра), Родопа (Смолян), Спартак 1947 (Пловдив), ФК Ямбол 1915 (Ямбол), Чавдар (Троян) и Черноморец (Балчик).

Двубоите от втория предварителен кръг ще се играят на 3 и 4 октомври 2026 г.

След изтеглянето на двойките за предварителната фаза ще бъде определен и жребият за първия кръг от финалната фаза - 1/16-финалите. В него ще участват 32 отбора: 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 клуба от efbet Лига.

И в тази фаза тимовете ще бъдат разпределени в две урни. В първата ще бъдат поставени представителите на efbet Лига, а във втората - класиралите се от предварителната фаза. Жребият ще определи 16 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща. Домакини ще са отборите от втората урна.

Първа урна: Арда 1924 (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Дунав от Русе (Русе), Левски (София), Локомотив 1926 (Пловдив), Локомотив София 1929 (София), Лудогорец 1945 (Разград), Септември (София), Славия 1913 (София), Спартак 1918 (Варна), ФК ЦСКА 1948 (София), ЦСКА (София) и Черно море (Варна).

Втора урна: 18-те отбора, класирали се от втория предварителен кръг.

Срещите от 1/16-финалите на Sesame Купа на България ще се проведат в периода 16-19 октомври 2026 г.

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