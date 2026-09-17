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  3. Николай Боянов за загубата от Бдин

Николай Боянов за загубата от Бдин

  • 17 сеп 2026 | 10:35
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Николай Боянов за загубата от Бдин

Бдин (Видин) победи като гост Партизан (Червен бряг) с 2:0 в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на България.

Бдин елиминира Партизан за купата на България
Бдин елиминира Партизан за купата на България

Николай Боянов, треньор на Партизан коментира пред Sportal.bg.

„Двата отбора изиграха не лош мач. Бдин беше по-свеж и доминираше в играта с топка. Имаше доста положения пред вратите. След като ни вкараха първия гол, се оголихме и в края получихме още един. Разочарован съм, че дадохме жертви – контузии и изгонен футболист. Не разбрах решението на съдията и смятам, че червения картон на Борислав Атанасов е пресилен. Да, извърши нарушение, но не и за червен картон“.

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