Николай Боянов за загубата от Бдин

Бдин (Видин) победи като гост Партизан (Червен бряг) с 2:0 в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на България.

Бдин елиминира Партизан за купата на България

Николай Боянов, треньор на Партизан коментира пред Sportal.bg .

„Двата отбора изиграха не лош мач. Бдин беше по-свеж и доминираше в играта с топка. Имаше доста положения пред вратите. След като ни вкараха първия гол, се оголихме и в края получихме още един. Разочарован съм, че дадохме жертви – контузии и изгонен футболист. Не разбрах решението на съдията и смятам, че червения картон на Борислав Атанасов е пресилен. Да, извърши нарушение, но не и за червен картон“.

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