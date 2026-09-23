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Арина Сабаленка и Лоренцо Мусети заблестяха на модния подиум в Милано

  • 23 сеп 2026 | 09:20
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Арина Сабаленка и Лоренцо Мусети заблестяха на модния подиум в Милано

Световният спорт и висшата мода отново сближиха своите светове на 22 септември 2026 г., когато историческата галерия Galleria Vittorio Emanuele II в Милано бе домакин на грандиозното ревю Vogue World 2026: Milano. Сред основните акценти на вечерта бяха две от най-разпознаваемите фигури в съвременния тенис — Арина Сабаленка и Лоренцо Мусети, които замениха тенис ракетите с визия от висшата мода.

Втората в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка дефилира сама на подиума, като привлече вниманието с впечатляващ тоалет на Gucci, дело на Демна. Беларускинята демонстрира самочувствие на подиума редом до световни супермодели.

От своя страна италианецът Лоренцо Мусети, който е сред водещите млади играчи на ATP тура, направи своя дебют като модел в специално закупен за събитието тоалет на Bottega Veneta. Мусети се превърна в една от атракциите на вечерта, дефилирайки и танцувайки на подиума в дует със световната музикална и филмова звезда Дженифър Лопес.

За престижните спортисти модната фиеста в Милано е само кратка пауза преди натоварения календар през есента. Сабаленка, която идва след оспорвания финал на Откритото първенство на САЩ (US Open), се завръща в състезателен режим за турнира от категория WTA 1000 China Open в Пекин, чийто старт е на 30 септември.

Лоренцо Мусети също ще започне азиатското си турне на 30 септември, влизайки в борбата на турнира от категория ATP 500 Japan Open в Токио.

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