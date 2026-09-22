Спечелете двоен билет за Апоел - Байерн Мюнхен в играта на Sportal.bg!

Отборът на Апоел Тел Авив се изправя срещу Байерн Мюнхен на старта на новия сезон в Евролигата. Срещата е на 24 септември (четвъртък) от 19:00 часа в столичната зала "Арена София", а Sportal.bg ви дава възможност да спечелите страхотни награди от играта ни, която се разиграва в профилите на нашата медия в Инстаграм и Фейсбук.

Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

10 двойни билета влизат в игра. Спечелете място за Апоел срещу Байерн Мюнхен - още в първия кръг от новия сезон на Евролигата. За да участвате трябва да харесате публикацията в нашите социални мрежи и да тагнете човека, с когото искате да бъдете в залата.

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Можете да изпробвате късмета си до утре (23 септември)!

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