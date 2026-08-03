Сабаленка подкрепя решението на WTA да тества пола на тенисистките

Арина Сабаленка подкрепя решението на WTA да въведе задължително тестване на всички тенисистки, които искат да участват в тура, за да се гарантира, че нямат SRY ген, характерен за биологичните мъже.

Преди две седмици WTA обяви, че ще въведе тест за определяне на пола на спортистките, за да се увери, че биологични мъже нямат право да се състезават в женския тенис тур.

Планът е всички тенисистки, които искат да се състезават в тура на WTA, да бъдат тествани еднократно, чрез вземане на кръвна проба или проба от слюнка. Тестът търси SRY ген, който се намира на Y-хромозомата и е специфичен за мъжкото развитие.

„Тази политика прави разлика между биологичен пол и полова идентичност, както и между биологични жени и биологични мъже, само до степента, необходима, за да гарантираме, че политиката е ясна и има желания ефект. Няма намерение да се проявява неуважение или да се поставя под въпрос половата идентичност или достойнството на което и да е лице“, съобщиха от WTA.

Преди началото на турнира на WTA в Торонто, Арина Сабаленка беше попитана за новата мярка, наложена от ръководството на женския тур. Световната номер едно изрази своята солидарност с WTA.

„Много е важно да поддържаме честността в тура. Очевидно е, че биологично мъжете са много по-силни от жените. Така че не мисля, че би било честно една жена да се състезава срещу биологичен мъж“, заяви Сабаленка, цитирана от welovetennis.fr.

„Мисля, че им отне време да вземат решението и да, подкрепям го. Що се отнася до мен, оставам фокусирана върху себе си, върху целите си и върху всичко, което трябва да направя, за да ги постигна. Ако трябва да се тестваме, тогава ще го направя с удоволствие. Мисля, че това е много правилна мярка и трябва да остане така“, добави 28-годишната тенисистка.

Във втория кръг на турнира в Торонто, Сабаленка ще се изправи срещу Моюка Учиджима (24 г., №107 в света). Японката победи в първия кръг испанката Кристина Букша (28 г., №40 в света) с 6-3, 6-4.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago