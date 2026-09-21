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Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 21 сеп 2026 | 09:31
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Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127-ото с 472 точки.

През миналата седмица Димитров се завърна в националния отбор за Купа "Дейвис" след 11-годишно прекъсване, записвайки победа и загуба на сингъл в мача срещу Дания (2:3).

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също подобрява класирането си с една позиция и се изкачва до номер 300 в света със 184 точки.

Димитър Кузманов прогресира със седем места до №358 със 143 точки, а шампионът от Уимбълдън и US Open за 2025 година Иван Иванов отбелязва ново рекордно класиране в кариерата си - №505 с 88 точки на сметката му.

В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11500 точки.

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