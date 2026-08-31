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Фондацията на Григор Димитров изпрати две деца в академията на Муратоглу

  • 31 авг 2026 | 14:31
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Фондацията на Григор Димитров изпрати две деца в академията на Муратоглу

Фондация „Григор Димитров“ прави поредна важна стъпка в подкрепата си за младите тенис надежди на България. Две от най-обещаващите деца в родния тенис – Кайра Алексиева и Максим Табаков, заминават на едномесечен лагер в престижната академия на Патрик Муратоглу във Франция. Обучението започва на 1 септември и представлява голямата награда за техния триумф в турнира от програмата „Стани шампион“, проведен на 24 май.

Успехът на 24 май бележи важен момент в кариерата на двамата млади състезатели. Благодарение на шампионските си титли в турнира, Алексиева и Табаков получиха възможността да тренират при професионални условия на световно ниво. Академията на Муратоглу, разположена на Френската ривиера, е световноизвестен център за изграждане на млади таланти, през който през годините са преминали редица от най-големите имена в тениса, включително и самият Григор Димитров.

Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров
Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

За Кайра Алексиева това не е първо докосване до световните стандарти в тренировъчния процес – за нея това е втори такъв престой в базите от най-висок клас. Натрупаният опит ще й помогне да надгради техническите и физическите си умения, докато за Максим Табаков предстои първо подобно голямо предизвикателство в чужбина.

Едномесечният лагер от 1 септември е част от мисията на фондацията да подпомага развитието, израстването и увереността на младите спортни таланти в България, осигурявайки им равен шанс да се състезават и ушат от най-добрите в света.

"Пожелаваме на Кайра и Максим много мотивация, вдъхновение и увереност, безброй силни тренировки и незабравими моменти на корта!", написаха от фондацията в Инстаграм.

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