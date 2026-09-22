И Адриан Андреев във втория кръг на "Чалънджър 75" в Пловдив, Василев отпадна

Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

25-годишният Андреев, който записа и две победи в квалификациите, се наложи с 6:1, 6:4 над Олег Приходко (Република Северна Македония) за 86 минути.

Андреев направи три серии от по три спечелени гейма, за да затвори първия сет с 6:1. Българинът поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но направи нов пробив, за да поведе с 5:4. След това той затвори мача на собствен сервис.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу национала на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов, който победи със 7:6(5), 6:3 седмия в схемата Филип Кристиан Жиану (Румъния).

Друг национал на България - Александър Василев, загуби в първия кръг с 1:6, 0:6 от поставения под номер 6 Феликс Джил (Великобритания) за 67 минути.

Днес срещата си от първия кръг ще изиграе още един национал на България - Илиян Радулов, който ще се изправи срещу квалификанта Павел Лагутин (Русия).

Шестима български тенисисти ще участват и в надпреварата на двойки, която ще започне в сряда.

Входът за всички срещи е свободен!

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