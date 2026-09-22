Двама българи постигнаха победи на турнир по тенис в Испания

Българите Алекс Ганчев и Леонид Шейнгезихт постигнаха победи на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. На двойки Ганчев и Саша Маес (Люксембург) достигнаха до четвъртфиналите след победа над Иван Лопес Мартос (Испания) и Фелипе Берини (Италия) с 6:2, 6:4 за 70 минути на корта.

Следващите им съперници ще бъдат водачите в схемата Оскар Гутиерес и Бруно Наваро (Испания).

В надпреварата на сингъл Леонид Шейнгезихт премина квалификациите след три поредни победи и в първия кръг на основната схема ще играе срещу друг квалификант Кузей Чекиргe (Турция).

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