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Янева, Денчева, Енчева и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пловдив

  • 22 сеп 2026 | 19:20
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Янева, Денчева, Енчева и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пловдив

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева, Росица Денчева и Лидия Енчева, както и Ива Иванова, се класираха за четвъртфиналите на двойки на международния турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.  Елизара Янева и Беатрисе Зелтина (Латвия) победиха убедително българските сестри Андрея Глушкова и Денислава Глушкова  с 6:2, 6:1. На четвъртфиналите Янева и Зелтина ще играят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, направиха обрат и надделяха над Диана-Йоана Симионеску (Румъния)/Ейми Суха (Чехия) с 6:7(3), 6:0, 10:6. За място на полуфиналите Денчева и Станкович излизат срещу Маюка Айкауа (Япония)/Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия), които елиминираха българките Никол Нунeва/Александра Рангелова с 6:3, 6:1.

Лидия Енчева и Ива Иванова елиминираха вторите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Худт (Нидерландия) с 6:3, 6:7(8), 10:8. Следващите съпернички на Енчева и Иванова ще бъдат други българки -Мелис Расим и Дария Великова, които по-рано днес победиха с 6:3, 7:5 Лорена Шадел (Германия) и Саумя Виг (Индия) за 93 минути.

На сингъл участващата с „уайлд кард" 16-годишна Елеонора Тонева загуби в първия кръг с 0:6, 2:6 от Лаура Маир (Италия) за 70 минути.

По-рано днес Лиа Каратанчева отстъпи с 0:6, 4:6 на Юле Нимайер (Германия), а Денислава Глушкова загуби с 1:6, 1:6 от поставената под номер 4 Селин Хенеман (Швеция).

Още шест българки ще изиграят утре срещите си от първия кръг на сингъл. Поставената под номер 1 в схемата Елизара Янева среща Марго Маке (Белгия). Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

Втората поставена Росица Денчева ще се изправи срещу Алесандра Мацола (Италия). 19-годишната Денчева завоюва преди осем дни трофея от турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция).

В първия кръг ще има два мача с изцяло българско участие. Поставената под номер 7 националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

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