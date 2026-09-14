Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

  • 14 сеп 2026 | 08:42
  • 267
  • 0
Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

Кайра Алексиева и Максим Табаков имаха незабравима среща по време на тренировъчния си лагер в академията на Патрик Муратоглу. При тях на посещение дойде лично Григор Димитров, с чиято подкрепа двамата родни таланти заминаха за Франция.

Най-добрият български тенисист проследи отблизо техните занимания, след което тримата поговориха за тренировъчния процес, развитието им като тенисисти и следващите стъпки по пътя към бъдещите успехи.

“Момент, който Кайра и Максим със сигурност ще помнят дълго!”, отбелязаха от “Фондация Григор Димитров”.

Алексиева Табаков са във Франция от две седмици, а лагерът в престижната академия на Патрик Муратоглу е с продължителност един месец. Обучението представлява голямата награда за техния триумф в турнира от програмата „Стани шампион“, проведен на 24 май.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 24148
  • 14
Националките за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват на турнир в Пазарджик

Националките за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват на турнир в Пазарджик

  • 13 сеп 2026 | 17:59
  • 622
  • 0
Блестяща Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си

Блестяща Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си

  • 13 сеп 2026 | 15:15
  • 9292
  • 11
Франсиско Серундоло заменя контузения Томи Пол за "Лейвър Къп"

Франсиско Серундоло заменя контузения Томи Пол за "Лейвър Къп"

  • 13 сеп 2026 | 14:02
  • 623
  • 0
Рибакина: Събуждането в понеделник сутрин ще бъде невероятно

Рибакина: Събуждането в понеделник сутрин ще бъде невероятно

  • 13 сеп 2026 | 13:52
  • 1597
  • 1
Легендата Навратилова засипа със суперлативи Рибакина

Легендата Навратилова засипа със суперлативи Рибакина

  • 13 сеп 2026 | 04:02
  • 3298
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започва Общото събрание на акционерите

Важен ден за Левски: Започва Общото събрание на акционерите

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 45
  • 0
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 5335
  • 8
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 2720
  • 4
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 122681
  • 671
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 50852
  • 88
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 24148
  • 14