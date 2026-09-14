Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

Кайра Алексиева и Максим Табаков имаха незабравима среща по време на тренировъчния си лагер в академията на Патрик Муратоглу. При тях на посещение дойде лично Григор Димитров, с чиято подкрепа двамата родни таланти заминаха за Франция.

Най-добрият български тенисист проследи отблизо техните занимания, след което тримата поговориха за тренировъчния процес, развитието им като тенисисти и следващите стъпки по пътя към бъдещите успехи.

“Момент, който Кайра и Максим със сигурност ще помнят дълго!”, отбелязаха от “Фондация Григор Димитров”.

Алексиева Табаков са във Франция от две седмици, а лагерът в престижната академия на Патрик Муратоглу е с продължителност един месец. Обучението представлява голямата награда за техния триумф в турнира от програмата „Стани шампион“, проведен на 24 май.

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