Иван Иванов продължава във втория кръг на "Чалънджър 75" в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".
17-годишният Иванов победи поставения под номер 7 Филип Кристиан Жиану (Румъния) със 7:6(5), 6:3 за час и 43 минути.
Българинът изостана с 1:3, но направи обрат до 5:3, като при този резултат сервираше за спечелването на първия сет. Иванов допусна изравняване за 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него националът изостана с 4:5, но спечели следващите три точки и взе сета. Иванов поведе с 2:0 във втората част, стигна се до 2:2, но след това проби още два пъти сервиса на Жиану и спечели двубоя.
Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от мача между българина Адриан Андреев и Олег Приходко (Република Северна Македония).
Янаки Милев, който премина през квалификациите след две победи, загуби в първия кръг с 3:6, 6:1, 3:6 от Томазо Компанучи (Италия) за 2 часа и 21 минути.
По-рано днес Пьотр Нестеров отстъпи с 4:6, 6:1, 0:6 пред Карлос Табернер (Испания) за 1 час и 48 минути.
Днес още трима българи ще изиграят срещите си от първия кръг на основната схема. Квалификантът Адриан срещу Олег Приходко (Република Северна Македония), Александър Василев срещу поставения под номер 6 Феликс Джил (Великобритания), а Илиян Радулов ще се изправи срещу квалификанта Павел Лагутин.
Шестима български тенисисти ще участват и в надпреварата на двойки, която ще започне в сряда.
Входът за всички срещи е свободен.
СНИМКА: bgtennis.bgДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google