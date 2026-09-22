Пьотр Нестеров загуби от испанец на старта в Пловдив

Осмият поставен в основната схема Пьотр Нестеров загуби от испанеца Карлос Табернер след 4:6, 6:1, 0:6 в първия кръг на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Мачът продължи час и 48 минути.

Българинът загуби първия сет, след като допусна пробив в третия гейм, след това върна брейка за 2:2, но отново загуби подаването си в петата част. Така Табернер запази предимството си и поведе след 6:4.

Във втория сет Нестеров започна силно и поведе с 3:0 след един пробив. Той още веднъж проби сервиса на съперника за 5:1, а след това изравни сетовете на свой сервис.

Третата част бе категорично за испанеца, който не даде шанс на Нестеров - 6:0. Във втория кръг на турнира той ще играе срещу германеца Макс Висканд, който надигра на старта руснака Андрей Чепелев.

По-късно през деня на корта ще излязат още петима българи. Янаки Милев среща италианеца Томазо Компанучи, Иван Иванов ще се изправи срещу Филип-Кристиан Джану от Румъния

Адриан Андреев ще играе Олег Приходко от Република Северна Македония, Александър Василев има двубой за класиране във втория кръг британеца Феликс Гил, а Илиян Радулов среща квалификанта Павел Лагутин от Русия.

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