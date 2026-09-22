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Пловдив приема европейска квалификация по тенис “Малките асове“

  • 22 сеп 2026 | 19:50
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Пловдив приема европейска квалификация по тенис “Малките асове“

Пловдив ще бъде домакин на европейската квалификация за “Малките асове" - едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на Световно първенство до 14 година в зала, ще се проведе през януари в Тарб (Франция) и за първи път български състезатели ще са в привилегирована позиция за участие в него.

Квалификацията започва в понеделник, 28 септември, на кортовете на ТК Макс Про 2020. В нея ще участват 32 състезатели от цяла Европа, родени през 2014 година и разпределени в групи от по четири. Победителите във всяка от тях ще се класират за елиминациите, които ще определят шампиона и притежател на “уайлд кард" за „Малките асове".

България като домакин има право на четири квоти в състезанието. Те ще бъдат дадени на първите четирима в ранглистата на България тази седмица, които са: момчета - Ивелин Василев, Микаел Иванов, Максим Табаков, Митко Генов и момичета -  Ния Синчанова, Рая Карабова, Кайра Алексиева и Ния Проданова, съобщават от БФ Тенис.

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