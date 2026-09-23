Финансовото измерение на Купа "Лейвър" 2026: Колко струва битката между Европа и Света в Лондон?

Деветото издание на Купа "Лейвър" отваря врати в легендарната O2 Arena в Лондон от 25 до 27 септември 2026 г. Докато феновете очакват поредния грандиозен сблъсък между Отбора на Европа и Отбора на Света, една от най-коментираните теми извън корта остава финансовата структура на надпреварата. Колко всъщност струва участие и победа в този атрактивен отборен турнир?

Общият награден фонд за турнира през 2026 г. възлиза на 1,5 милиона долара. Правилата за разпределение обаче са категорични: всеки от шестимата състезатели в победилия отбор прибира по 250 000 долара. От 2023 г. насам бе въведена стриктна промяна, според която загубилият тим не получава абсолютно никакви пари от наградния фонд.

Въпреки че победата носи четвърт милион долара на човек, най-сериозните приходи за тенисистите идват под формата на гарантирани такси за участие (appearance fees). Тези хонорари се определят стриктно според класирането на играчите в ATP ранглистата в понеделника непосредствено след завършването на "Ролан Гарос".

Поради тази причина испанският феномен Карлос Алкарас, който зае второто място в световната ранглиста след Откровеното първенство на Франция, прибира най-високия хонорар за участие в тазгодишното издание. Веднага след него се нарежда неговият съотборник Александър Зверев, заемал третата позиция след Париж. В състава на Отбора на Света най-високи такси за участие получават лидерите Алекс де Минор и Бен Шелтън.

Интересен факт е, че постигнатите резултати и победи по време на Купа "Лейвър" не носят никакви точки за официалната ATP ранглиста, въпреки че мачовете се зачитат в официалните статистики на играчите. Основната мотивация остава отборната чест и шоуто за публиката.

Турнирът има специално значение и за легендарния Роджър Федерер, който се завръща в O2 Arena в ролята си на съосновател на събитието. Именно в тази зала през 2022 г. швейцарецът изигра последния си професионален мач на двойки заедно с Рафаел Надал.

За втора поредна година капитани на двата отбора са тенис легендите Яник Ноа (Европа) с вицекапитан Тим Хенман и Андре Агаси (Свят) с вицекапитан Патрик Рафтер. Отборът на Европа включва Карлос Алкарас, Александър Зверев, Флавио Коболи, Рафаел Ходар, Якуб Меншик и Каспер Руд. Отборът на Света ще се бори в състав Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тийн, Александър Бублик и Франсиско Серундоло.

Регламентът предвижда общо 12 мача за три дни (9 по единично и 3 на двойки), разпределени в 24 точки. Победите в петък носят по 1 точка, в събота — по 2 точки, а в неделя — по 3 точки. Първият отбор, събрал 13 точки, печели трофея. При равенство 12-12 се играе решителен решаващ сет на двойки.

Феновете на тениса ще могат да проследят целия турнир и да се насладят на високото ниво на корта благодарение на прякото излъчване по телевизионния канал SuperTennis TV.

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Снимки: Gettyimages