Яник Синер и Флавио Коболи тренират заедно в Монте Карло преди Купа "Лейвър"

Подготовката за следващите големи предизвикателства в световния тенис доведе до съвместна тренировъчна сесия между двамата най-предно класирани италианци в ранглистата на ATP. Световният номер едно Яник Синер и седмият в света Флавио Коболи проведоха интензивна тренировка на кортовете в Монте Карло непосредствено преди Коболи да замине за Лондон за участие в Купа Лейвър.

Централна тема сред тенис феновете стана снимката, публикувана от Флавио Коболи в социалните мрежи точно преди заминаването му за британската столица. Кадърът от съвместната сесия в Монако потвърждава, че двамата водещи италиански тенисисти поддържат отлични взаимоотношения и продължават активно да работят заедно на корта.

Това не е първият път, в който Синер и Коболи споделят един и същ корт по време на подготовка. По-рано през сезона двамата проведоха общи тренировки на тревата на Уимбълдън, както и на турнира от сериите "Мастърс" у дома в Рим, демонстрирайки приемственост и взаимна подкрепа.

Flavio Cobolli shared a picture of his training session with Jannik Sinner, from

yesterday! 🦊🇮🇹



📸 flavio_cobbo pic.twitter.com/94TuSCs24P — jannik sinner files (@jannik_files) September 22, 2026

За световния номер едно Яник Синер тренировката в Монте Карло е важна стъпка от процеса на възстановяване след претърпяното възпаление на сухожилието на дясното коляно. Напомняме, че поради физическия проблем той пропусна Откритото първенство на САЩ, но постепенно покачва интензивността на натоварванията, за да бъде напълно готов за завръщането си в състезателен режим.

В процеса на тренировки Синер се разчита на опитни и класни партньори. Освен Коболи, в подготовката му през изминалите седмици се включиха полякът Хуберт Хуркач, както и шампионката от женския тур Ясмин Паолини.

Капитанът на италианския отбор за Купа Дейвис Филипо Воландри потвърди интензивния характер на тренировъчните сесии и изрази задоволство от формациите, които се изграждат. С оглед на отличните резултати на Синер и Коболи през годината, перспективата двамата да играят рамо до рамо за Италия по време на финалите през ноември изглежда изключително обещаваща за феновете на тениса на Апенините.

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