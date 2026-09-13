Франсиско Серундоло заменя контузения Томи Пол за "Лейвър Къп"

Отборът на световните звезди (Team World) бе принуден да извърши първа промяна в състава си за предстоящото девето издание на Laver Cup, което ще се проведе от 25 до 27 септември в зала "O2 Arena" в Лондон. Американският тенисист Томи Пол отпада от надпреварата заради контузия в лакътя, получена по време на Откритото първенство на САЩ.
Капитанът на световния отбор Андре Агаси реагира бързо на неприятната новина и повика в тима аржентинеца Франсиско Серундоло. За 28-годишния тенисист това ще бъде четвърто поредно участие в турнира. Серундоло има ключова роля в историята на отбора, като беше част от шампионските състави, спечелили трофея през 2023 г. във Ванкувър и през 2025 г. в Сан Франциско.
С влизането на Франсиско Серундоло в тима остават трима американци – Тейлър Фриц, Бен Шелтън и Лърнър Тиен. Селекцията на Андре Агаси и вицекапитана Патрик Рафтер се допълва от австралиеца Алекс де Минор и Александър Бублик от Казахстан.
Team World ще се изправи срещу силна формация на Team Europe, водена от капитана Яник Ноа, в чиито редици влизат Карлос Алкарас, Александър Зверев, Каспер Руд, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago