Франсиско Серундоло заменя контузения Томи Пол за "Лейвър Къп"

Отборът на световните звезди (Team World) бе принуден да извърши първа промяна в състава си за предстоящото девето издание на Laver Cup, което ще се проведе от 25 до 27 септември в зала "O2 Arena" в Лондон. Американският тенисист Томи Пол отпада от надпреварата заради контузия в лакътя, получена по време на Откритото първенство на САЩ.

Капитанът на световния отбор Андре Агаси реагира бързо на неприятната новина и повика в тима аржентинеца Франсиско Серундоло. За 28-годишния тенисист това ще бъде четвърто поредно участие в турнира. Серундоло има ключова роля в историята на отбора, като беше част от шампионските състави, спечелили трофея през 2023 г. във Ванкувър и през 2025 г. в Сан Франциско.

Team World roster update.



World No. 25 Francisco Cerundolo will join Team World in London, replacing American Tommy Paul who has withdrawn due to injury.



Cerundolo will be making his fourth consecutive Laver Cup appearance🌎#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/86EdXcEq0t — Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2026

С влизането на Франсиско Серундоло в тима остават трима американци – Тейлър Фриц, Бен Шелтън и Лърнър Тиен. Селекцията на Андре Агаси и вицекапитана Патрик Рафтер се допълва от австралиеца Алекс де Минор и Александър Бублик от Казахстан.

Team World ще се изправи срещу силна формация на Team Europe, водена от капитана Яник Ноа, в чиито редици влизат Карлос Алкарас, Александър Зверев, Каспер Руд, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар.

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Снимки: Imago