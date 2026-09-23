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Мира Андреева: Хората понякога забравят, че все още сме тийнейджъри

  • 23 сеп 2026 | 01:59
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Мира Андреева: Хората понякога забравят, че все още сме тийнейджъри

Преди старта на турнира от категория WTA 500 в Сингапур, 19-годишната Мира Андреева направи емоционално изявление за натиска, на който са подложени младите състезатели, и напомни за човешката страна на спорта. Руската тенисистка заяви, че феновете и обществеността често пропускат факта, че изгряващите звезди имат личен живот и преминават през нормални за възрастта си изпитания извън корта.

„Може би понякога хората забравят, че все още сме млади, че все още сме тийнейджъри и че имаме нещо и извън тениса. Ние също имаме свой живот. Чувствам, че това може да се каже за всеки атлет, но може би това е нещо, което аз бих казала“, сподели Андреева.

Думите на Андреева идват на фона на нарастващата тревога относно онлайн злоупотребите и обидите, насочени към тенисистите в социалните мрежи. Самата тя разкри, че едва на 14-годишна възраст е получила заплашително съобщение от разочарован залагащ.

Мащабът на проблема се потвърждава и от съвместен доклад на WTA и Международната тенис федерация (ITF) от 2026 г. Според данните в него, спортните залагащи са отговорни за 42% от потвърдените случаи на онлайн тормоз срещу тенисисти и за цели 59% от сериозните заплахи. Редица водещи имена в тура, сред които Матео Беретини, Лейла Фернандес, Кейти Болтър и Елина Свитолина, също публично се противопоставиха на онлайн омразата и споделиха за сблъсъците си с подобно поведение.

Коментарите на 19-годишната състезателка идват по време на най-успешната година в нейната кариера. През 2026 г. Мира Андреева спечели първата си титла от Големия шлем, вдигайки трофея на „Ролан Гарос“. По-рано през сезона тя вече бе добавила към колекцията си титлите от турнирите в Аделаида и Линц.

На Откритото първенство на САЩ Андреева достигна до своя първи четвъртфинал в Ню Йорк като поставена под №5. В драматичен сблъсък срещу Коко Гоф тя спечели първия сет с 6-2 и разполагаше с мачболи във тайбрека на втория сет, преди американката да осъществи обрат и да спечели с 2-6, 7-6(7), 6-2.

В Сингапур световната №5 Мира Андреева оглавява схемата като поставена под №1. Това стана факт след оттеглянето на американката Джесика Пегула, която взе решение да пропусне надпреварата поради умора след натоварения си график и достигането до полуфиналите на US Open.

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Снимки: Gettyimages

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