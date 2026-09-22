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Радулов започна с победа на "Чалънджър 75" в Пловдив

  • 22 сеп 2026 | 23:01
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Радулов започна с победа на "Чалънджър 75" в Пловдив

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Радулов, който участва с "уайлд кард, победи в първия си двубой от надпреварата квалификанта Павел Лагутин (Русия) със 7:5, 6:2 за два часа и 15 минути на корта.

Българинът изостана с 1:4 в началото на мача, успя да върне още един от пробивите, но загуби собственото си подаване за 3:5. След това обаче Радулов направи серия от четири поредни гейма, за да стигне до обрат и да вземе сета със 7:5.

Във втората част той доминираше, като след 2:2 спечели четири поредни части, а с това и срещата, затваряйки двубоя с третия си мачбол.

Във втория кръг Радулов ще има за съперник поставения под номер 6 в схемата Феликс Гил (Великобритания).

По-рано днес победи на турнира постигнаха Иван Иванов и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг във втория кръг, а поражения допуснаха Александър Василев, Янаки Милев и Пьотр Нестеров.

Шестима български тенисисти ще участват и в надпреварата на двойки, която ще започне в сряда.

Входът за всички срещи е свободен!

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