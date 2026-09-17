Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Купа Лейвър се завръща в Лондон: Европа търси реванш срещу Отбора на света

Купа Лейвър се завръща в Лондон: Европа търси реванш срещу Отбора на света

  • 17 сеп 2026 | 06:16
  • 302
  • 0
Купа Лейвър се завръща в Лондон: Европа търси реванш срещу Отбора на света

Деветото издание на емблематичния тенисов турнир Купа Лейвър се завръща в лондонската зала O2 Arena от 25 до 27 септември. Надпреварата отново ще събере елита на световния тенис, като за първи път всички 12 състезатели в двата отбора са позиционирани в първите 25 на световната ранглиста на ATP. Изключително силният състав гарантира три дни на оспорвани битки на специфичната черна твърда настилка.

Отборът на Европа влиза в турнира с амбиция да си върне трофея след миналогодишното поражение с 9-15 в Сан Франциско. Въпреки че европейците водят с 5-3 победи в общия баланс на историята на турнира, Отборът на света спечели три от последните четири издания, включително и сблъсъка в Лондон през 2022 година.

Новият капитан на европейския тим Яник Ноа, подпомаган от вицекапитана Тим Хенман, ще разчита на звездни имена. Лидери на европейците са шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев (№2 в света) и Карлос Алькарас (№3). Съставът се допълва от Флавио Коболи, Рафаел Ходар, Якуб Меншик и Каспер Рууд, за когото това ще бъде шесто поредно участие в надпреварата.

Отборът на света, воден от легендарния Андре Агаси и вицекапитана Пат Рафтер, пристига в Лондон в ролята си на защитник на титлата. В състава на световния тим личат имената на Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Александър Бублик и Франсиско Серундоло, който замени контузения Томи Пол след Откритото първенство на САЩ.

Форматът на турнира предвижда всекидневни мачове – три на единично и един на двойки. Точките за победа нарастват с всеки изминал ден: мачовете в петък носят по 1 точка, в събота – по 2 точки, а в неделя – по 3 точки. Първият отбор, достигнал 13 точки, печели Купа Лейвър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Валерия Гърневска преодоля четвъртфиналите на сингъл на Европейското първенство до 18 години

Валерия Гърневска преодоля четвъртфиналите на сингъл на Европейското първенство до 18 години

  • 17 сеп 2026 | 02:44
  • 744
  • 0
Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

Трима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки в Сърбия

  • 16 сеп 2026 | 20:37
  • 448
  • 0
Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

Джокович потвърди участие на турнира в Пекин

  • 16 сеп 2026 | 18:40
  • 585
  • 0
Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

Надал ще играе отново пред публика за десетгодишния рожден ден на академията си

  • 16 сеп 2026 | 17:45
  • 698
  • 0
Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева е третата българка в топ 8 на турнира в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 16:19
  • 676
  • 0
Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата в Испания

Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата в Испания

  • 16 сеп 2026 | 15:50
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски дава старт на нова приказка в Европа

Левски дава старт на нова приказка в Европа

  • 17 сеп 2026 | 07:00
  • 358
  • 0
България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 136751
  • 315
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 106964
  • 358
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 27016
  • 68
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 23553
  • 30
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 19374
  • 19