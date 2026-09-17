Купа Лейвър се завръща в Лондон: Европа търси реванш срещу Отбора на света

Деветото издание на емблематичния тенисов турнир Купа Лейвър се завръща в лондонската зала O2 Arena от 25 до 27 септември. Надпреварата отново ще събере елита на световния тенис, като за първи път всички 12 състезатели в двата отбора са позиционирани в първите 25 на световната ранглиста на ATP. Изключително силният състав гарантира три дни на оспорвани битки на специфичната черна твърда настилка.

Отборът на Европа влиза в турнира с амбиция да си върне трофея след миналогодишното поражение с 9-15 в Сан Франциско. Въпреки че европейците водят с 5-3 победи в общия баланс на историята на турнира, Отборът на света спечели три от последните четири издания, включително и сблъсъка в Лондон през 2022 година.

Новият капитан на европейския тим Яник Ноа, подпомаган от вицекапитана Тим Хенман, ще разчита на звездни имена. Лидери на европейците са шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев (№2 в света) и Карлос Алькарас (№3). Съставът се допълва от Флавио Коболи, Рафаел Ходар, Якуб Меншик и Каспер Рууд, за когото това ще бъде шесто поредно участие в надпреварата.

Отборът на света, воден от легендарния Андре Агаси и вицекапитана Пат Рафтер, пристига в Лондон в ролята си на защитник на титлата. В състава на световния тим личат имената на Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Александър Бублик и Франсиско Серундоло, който замени контузения Томи Пол след Откритото първенство на САЩ.

Форматът на турнира предвижда всекидневни мачове – три на единично и един на двойки. Точките за победа нарастват с всеки изминал ден: мачовете в петък носят по 1 точка, в събота – по 2 точки, а в неделя – по 3 точки. Първият отбор, достигнал 13 точки, печели Купа Лейвър.

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Снимки: Gettyimages