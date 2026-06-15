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Финалистът на "Ролан Гарос" Коболи, Меншик и Бублик ще вземат участие в "Лейвър Къп"

  • 15 юни 2026 | 18:08
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Финалистът на "Ролан Гарос" Коболи, Меншик и Бублик ще вземат участие в "Лейвър Къп"

Италианецът Флавио Коболи, чехът Якуб Меншик и казахстанецът Александър Бублик ще участват в тазгодишното девето издание на демонстративния турнир по тенис "Лейвър Къп", обявиха организаторите.

Тридневната надпревара, която противопоставя едни от най-добрите играчи в Европа на водещите тенисисти от останалата част на света, ще се проведе от 25 до 27 септември в "О2 Арина" в Лондон.

Финалистът на тазгодишния "Ролан Гарос" Коболи и Меншик влизат в европейския отбор, воден от капитана Яник Ноа. Те се присъединяват към шампионите от първите два турнира от "Големия шлем" тази година Карлос Алкарас и Александър Зверев, които са другите известни имена в селекцията на Ноа.

Бублик пък ще играе за световния отбор на Андре Агаси, в който участие вече са потвърдили американците Бен Шелтън и Тейлър Фриц и австралиецът Алекс де Минор.

За Меншик и Коболи това ще бъде второ участие на "Лейвър Къп" след дебюта им преди година в Сан Франциско. Бублик пък ще играе за първи път.

И в двата отбора предстои да бъдат извикани по още двама тенисисти.

До момента отборът на Европа води с 5:3 победи срещу тима на Света в предишните осем издания на турнира, но в три от последните четири издания крайният успех бе именно за играчите на Андре Агаси, а преди това и Джон МакЕнроу.

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Снимки: Gettyimages

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