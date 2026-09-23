19-годишна аржентинка остана без над 60% от наградния си фонд на US Open

Пълният списък със санкциите от Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open 2026) бе официално публикуван в понеделник следобед, разкривайки сериозни финансови наказания за редица състезатели. Най-тежкото и обсъждано наказание на тазгодишния турнир от Големия шлем бе наложено на 19-годишната аржентинска тенисистка Луизина Джованини.

Заемащата 198-о място в световната ранглиста Джованини бе санкционирана с грандиозните 20 000 долара за незадоволително представяне в първия кръг на квалификациите срещу италианката Лучия Брондзети на 24 август. Аржентинката изоставаше с 0:5 след само пет изиграни гейма и 17 минути на корта, преди да се приближи до съдията на стола и да се откаже, позовавайки се на контузия.

Сумата от 20 000 долара представлява над 60% от целия законен награден фонд от 32 000 долара, който младата състезателка спечели с попадането си сред последните 128 тенисистки в квалификациите. Така след припадането на санкцията тя ще си тръгне от Ню Йорк с едва 12 000 долара.

Организаторите на турнирите от Големия шлем прилагат строги разпоредби относно стандарта на игра в първия кръг (First-Round Performance). Според правилника от всички състезатели се очаква да показват максимално професионално ниво и да влагат пълни усилия за победа. Ако по преценка на главния съдия даден играч не отговаря на тези изисквания или излиза на корта контузен само за да вземе финансовия си бонус, може да му бъде наложена глоба до пълния размер на наградения фонд за първия кръг (до 50 000 долара).

В публикувания списък попада и британският тенисист Артър Фери, полуфиналист от Уимбълдън. Той е санкциониран с 5 000 долара заради неприлични думи и коментари, отправени към съдията на стола по време на загубата му в първия кръг на основната схема от Лоренцо Музети. Фери спечели 140 000 долара от участието си в основната схема, от които му се удържа посочената сума.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google