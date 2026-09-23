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Чехия елиминира Великобритания и се класира за полуфиналите за Купа „Били Джийн Кинг“

  • 23 сеп 2026 | 00:56
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Чехия елиминира Великобритания и се класира за полуфиналите за Купа „Били Джийн Кинг“

Отборът на Чехия се класира за полуфиналите на Финалите за Купа „Били Джийн Кинг“ в Шънджън, след като победи Великобритания с 2:0 в четвъртфиналния сблъсък. Чехкините демонстрираха висока класа и си осигуриха крайната победа още след мачовете на сингъл, с което изпратиха британките у дома.

Във втория мач на сингъл шампионката от Уимбълдън Линда Носкова (№6 в света) надигра първата ракета на Великобритания Кейти Болтър с 6:2, 7:6(3). Носкова пласира забележителните 15 аса и не остави съмнение в превъзходството си, с което донесе второто и решително точка за своя тима.

Борбата започна с оспорван първи мач, продължил близо три часа. В него Сонай Картал (№127), която изигра първия си двубой от шест месеца насам заради контузия в гърба, демонстрира изключителен дух. Британката спаси три мачбола, но в крайна сметка отстъпи пред Мари Бузкова със 7:6(2), 4:6, 6:4.

Тъй като Чехия си осигури аванс от 2:0, мачът на двойки не се изигра. В него британките вероятно щяха да се изправят срещу световната №1 на двойки Катержина Синякова. Чехия разполага с най- силния състав в Шънджън – 11-кратните шампионки са единствената страна с две тенисистки от топ 10 в класирането (Носкова и Каролина Мухова). На полуфиналите Чехия очаква победителя от двубоя между Казахстан (играещ без Elena Rybakina) и Испания.

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Снимки: Gettyimages

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