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Ходар се присъединява към отбора на Европа за "Лейвър Къп"

  • 16 юли 2026 | 10:12
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Ходар се присъединява към отбора на Европа за "Лейвър Къп"

Рафаел Ходар се присъединява към отбора на Европа за „Лейвър Къп“ 2027. 19-годишният испанец беше добавен към елитен списък от звезди, който включва Карлос Алкарас, Александър Зверев, Флавио Коболи и Якуб Меншик.

„Лейвър Къп“ не прилича на нищо друго в тениса и нямам търпение да бъда част от отбора на Европа“, заяви Ходар. „Докато растеш, гледаш играчи като тях и мечтаеш един ден да споделиш отбор с тях. Да имам тази възможност е невероятно специално. Ще направя всичко възможно, за да допринеса и да помогна на отбора на Европа да си върне купата“, заяви Ходар.

Присъединяването на младия испанец към отбора на Европа идва на фона на неговия пробив през 2026 г. Ходар влезе в топ 100 на ранглистата на АТР за първи път през март и си осигури първата си титла от АТР, когато спечели „Гран При Хасан II“ в Мароко през април.

Бившият възпитаник на Университета на Вирджиния продължи с впечатляващо представяне в Мадрид, където достигна до първия си четвъртфинал от сериите „Мастърс 1000“ на родна земя. След това Ходар постигна най-доброто си представяне в турнир от Големия шлем, достигайки до четвъртфиналите на „Ролан Гарос“, където загуби от бъдещия шампион Зверев.

„Рафаел прави изключителен сезон и заслужи тази възможност“, каза капитанът на отбора на Европа Яник Ноа. „Той е един от най-ярките млади таланти в нашия спорт и показа, че мястото му е на най-големите сцени. Това, което най-много ми харесва, е начинът, по който играе. Той ще донесе енергия, вяра и истински глад за успехи в отбора на Европа и съм развълнуван да го приветствам в групата.“

Тридневният турнир „Лейвър Къп“ ще се проведе от 25 до 27 септември в зала „O2“ в Лондон, където отборът на света ще се опита да защити титлата си от 2025 г. в Сан Франциско. Ходар и отборът на Европа ще се изправят срещу силен състав на отбора на света, воден от Андре Агаси, в който влизат Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Александър Бублик, Лърнър Тиен и Томи Пол.

Капитанът Яник Ноа все още има едно последно място за попълване в своя шестчленен отбор на Европа.

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