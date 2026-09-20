Калпаков за победата в Милево

Едноименният тим на Крумовград победи като гост Марица (Милево) с 4:0 и продължава да е на върха с пълен точков актив. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград няма спиране, бие и в Милево

Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Имахме малко пропуски и при 2:0 ни поставиха малко под напрежение, което не трябва да се случва. Има какво още да се желае, но трябва да признаем, че и Марица е от стойностните отбори в групата. Нямаше проблем, когато ги държахме по-далеч от нашата врата. С двата по-стойностни отбора, с които играхме до момента, Милево и Нефтохимик, момчетата бяха категорични. Радващото е, че запазват концентрация във важните двубои и съумяваме да доминираме срещу добрите отбори. За всички мачове дават по 3 точки, но радващото е, че момчетата се влагат много срещу тези тимове. Всички видяха, че имаме качествен отбор и ако възникне някакъв проблем във времето, само ние можем да си го създадем. От нас зависи да държим играчите концентрирани във всеки мач, както е досега“.

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