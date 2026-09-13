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  3. Калпаков: Важното е, че бием

Калпаков: Важното е, че бием

  • 13 сеп 2026 | 12:13
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Калпаков: Важното е, че бием

Едноименният тим на Крумовград продължава без грешка след 6:1 над гостуващия му Секирово (Раковски). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

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Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Разликата в класата си пролича сериозно. След третия гол съперникът тотално се отказа. След като допуснат гол, става някаква бъркотия при тях. През второто полувреме вече нямахме почти никаква съпротива. Но няма какво да говорим за тях. По-важното е, че ние побеждаваме“.

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