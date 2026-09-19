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Крумовград няма спиране, бие и в Милево

  • 19 сеп 2026 | 19:10
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Крумовград няма спиране, бие и в Милево

Едноименният тим на Крумовград победи като гост Марица (Милево) с 4:0 и продължава да е на върха с пълен точков актив. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Преди двубоя, с едноминутно мълчание беше почетена паметта на Басри Саров, президент на ФК Крумовград, който почина на 17 септември. Веселин Марчев нанесе двоен удар на домакините с попаденията си в 35-а и 39-ата минута. След почивката, домакините опитаха да променят негативния развой, но не достигнаха поне до почетно попадение. Стана обратното. Благовест Данчев направи резултата категоричен в 71-ата минута. В 86-ата пък, Даниел Иванов вкара четвъртия гол.

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