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  2. Елитна група до 17 години
  3. Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

  • 15 сеп 2026 | 14:30
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Петият кръг в Елитната група до 17 години предложи зрелищни двубои и общо 31 попадения. Голове бяха отбелязани във всяка една от осемте срещи.

Най-убедителната победа постигна ЦСКА, който се наложи с 6:0 над Локомотив (Пловдив) в първия официален мач на новата база на „червените“. Истинско голово шоу предложи срещата между Септември и Национал, завършила с драматичен успех на гостите с 4:3. Славия победи Черно море с 4:1, а Нефтохимик надделя с 3:2 при гостуването си на Академик (Пловдив).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от петия кръг на първенството.

Насладете се на головете от петия кръг в Елитната група до 17 години!

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