Георги Йомов се завърна в игра за ЦСКА

Георги Йомов се завърна на футболния терен. Крилото попадна в групата на ЦСКА II за гостуването на Добруджа Добрич в мач от десетия кръг на Втора лига.

Йомов изтърпяваше 4-годишна санкция за употреба на допинг (дехидрохлорметилтестостерон) в мач на „армейците“ от Лига Европа, изигран на 25 август 2022 г.

Мачът в Добрич може да се окаже първият, в който Георги Йомов да вземе участие след санкцията, тъй като фланговият футболист започва от резервната скамейка. Срещата на стадион „Дружба“ стартира в 19:00 часа.

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