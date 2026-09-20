Найден Найденов: Психически рухнахме

Ден след загубата от Германия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 с 2:3 гейма коментарите на стихват - в медии, социални мрежи, навсякъде. BGvolleyball.com потърси мнението на специалисти. Треньорът на Локомотив (Пловдив) и бивш селекционер на националния отбор на България, достигнал до 4-о място на Олимпиадата в Лондон 2012, Найден Найденов сподели своята позиция и причините, според него, за поражението от Бундестима.

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"За съжаление, изгубихме един много важен мач. За мен също беше много тежко и наистина го преживях много силно, защото беше важен не само за класирането, а и изобщо за по-нататъшното ни участие. Всички очаквахме мача с Полша с голямо нетърпение - втория мач. И много ни се искаше наистина да го изиграем, но, за съжаление, психически малко рухнахме. Германия започна да рискува много след втория гейм и оттам нещата започнаха да им се получават. Рискуваха дори повече и това усложни нашето посрещане и организацията ни в атака. Оттам се получи този обрат. Засилиха сервиса максимално, получи им се и след като всичко започна да им върви, се създаде една стресова ситуация в нашия отбор. Не успяхме да запазим спокойствието и играта, които показахме в първите два гейма", каза Найденов.

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"Съперникът започна да рискуват, а ние не успяхме да удържим на техния натиск. Просто при тях започна да се получава всичко, както те искат, и ние не можахме да го преодолеем. Малко се стресирахме и се получи спад в нашата игра“, добави треньорът на Локомотив (Пловдив).

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Той се съгласи с мнението, че Александър Николов е бил прекалено натоварен:

"За мен този отбор има достатъчно играчи, които в такива моменти вече имат опит и могат да помогнат да променим нещо. Не само със стандартните смени, които правим, а с нещо по-различно. Тук също има значение - може би трябваше по-рано да се види, че нещата не се получават, и да се направят други промени. Но това са треньорски решения. Да, но в такъв момент можеше да се направи нещо малко по-различно. Имаме играчи извън терена, които могат да помогнат, когато се получи такъв обрат. Не знам защо Бърдаров не беше пуснат повече. Трябваше пак да се пробва с него - момчето показа, че има качества. Имаше и Татаров, имаше и Антов. Те не влязоха в игра. За мен можеше да се направи и смяна на либерото - едното либеро да влиза в защита например, за да се промени нещо в това отношение. Разбира се, не съм на стопроцента запознат какви са нещата вътре в отбора и кой в какво състояние е. Говорим просто отстрани. Но имахме нужда от някаква промяна и в защита. Не се получи - играехме си стандартно."

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"Явно има такъв проблем ментален, защото момчетата могат. Показват, че могат да играят като един от най-силните отбори в света. Просто в такива моменти сякаш се пропукваме. Трябва много да се работи върху самочувствието и увереността им в подобни ситуации. Те могат и са го показвали, но не успяваме да задържим постоянството. Това се видя и в Лигата на нациите — играем един мач невероятно, а после в друг момент показваме съвсем различен волейбол. Трябва да се наблегне на това. Отборът е млад и има очаквания всички да израснат. Важно е треньорът да успее да ги стабилизира в това отношение, защото постоянството е много важно", завърши Найденов.

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