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Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026

  • 20 сеп 2026 | 20:16
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Гърция поведе на два пъти, но Финландия стигна до 1/4-финал на Евро 2026

Отборът на Финландия се класира на 1/4-финал на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Волейболистите на Гърция повеждаха с 1:0 и 2:1 гейма, но в крайна сметка “Суоми” измъкна победата с драматичното 3:2 (22:25, 26:16, 22:25, 25:23, 15:13) пред 2861 зрители в “Палавела” в Торино (Италия).

Така Финландия ще срещне на 1/4-финал победителя от 1/8-финала Италия - Дания.

Братята Мартила записаха общо 42 точки за победата на Финландия.

Лука Мартила заби 21 точки (2 аса, 51% ефективност в атака, 22% перфектно и 39% позитивно посрещане - +11).

Ноа Мартила също реализира 21 точки (3 аса, 1 блок, 46% ефективност в атака, 50% перфектно и 65% позитивно посрещане - +13).

Йоонас Йокела добави още 20 точки (6 блока, 54% ефективност в атака - +13).

Ангелос Марку бе най-резултатен за Гърция с 20 точки (3 аса, 55% ефективност в атака - +10).

Теодорос Вулкидис добави още 13 точки (1 блок, 67% ефективност в атака - +7).

ФИНЛАНДИЯ - ГЪРЦИЯ 3:2 (22:25, 26:16, 22:25, 25:23, 15:13)
ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 2, Йоонас Йокела 20, Лука Мартила 21, Ноа Мартила 21, Мика Хаапаниеми 8, Севери Савонсалми 5 - Войто Кьоке-либеро (Алексей Жбанков, Вейка Линдквист 2, Сантери Велимаа, Анти Ронканен)
Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ
ГЪРЦИЯ: Маркос Галиотис 2, Ангелос Марку 20, Александрос Раптис 12, Атанасиос Протопсалис 12, Лампрос Питакудис 9, Теодорос Вулкидис 13 - Аристеидис Хандринос-либеро (Ставрос Касампалис, Спиридон Хандринос 3, Димитриос Мухлиас 1, Евенгелос Ваипулос, Димитрис Циаврис-либеро)
Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ХРИСТФИДЕЛИС.

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