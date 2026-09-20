Бразилия е шампион на Южна Америка и се класира за Лос Анджелис 2028

Бразилия триумфира като шампион на Южна Америка по волейбол за мъже и си осигури място на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

На финала, игран в неделя, 20 септември, в зала „Мараканазиньо“ в Рио де Жанейро, „Селесао“ победи Аржентина с категоричното 3:0 (25:20, 25:23, 25:20). С този успех отборът завърши турнира без нито една загуба и дори без загубен гейм.

VÍDEO CURANTE DARLAN TE AMOOOO pic.twitter.com/6n0UrodOpa — RAM (@RAM10215) September 20, 2026

Диагоналът Дарлан беше най-резултатният играч във финалния сблъсък с 23 точки. Той поведе бразилската атака още от първия гейм, който сам затвори при резултат 25:20. Във втората част Лукарели, Адриано и отново Дарлан поддържаха високото напрежение. След серия от грешки при сервис и от двата отбора, Бразилия се възползва от неточностите на аржентинците и успя да натрупа преднина. В края на гейма Аржентина се доближи в резултата, но Адриано сложи край на частта с успешна атака за 25:23.

Третата част започна равностойно, като в началото аржентинците дори поведоха за кратко. Бразилия обаче бързо си върна контрола и обърна резултата до 11:9. С Дарлан в ролята на лидер, „селесао“ запази преднината си до края. Точка на Адриано оформи крайното 25:20, с което донесе континенталната титла и олимпийската квота за Игрите в Лос Анджелис 2028.

С тази победа бразилците затвърдиха своята доминация в региона и си гарантираха безпроблемно участие на Олимпиадата през 2028 г. За Аржентина остава утехата, че се бори до последно в дома на големия си съперник, но това не беше достатъчно, за да прекъсне победната серия на „селесао“.

COMEMORAAA QUE A VAGA É NOSSAAAA pic.twitter.com/ri4OzRg2mp — Vôlei Brasil (@volei) September 20, 2026

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