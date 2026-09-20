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Даниел Кицигой: Беше наистина невероятно луд мач, не очаквахме да победим с 3:0

  • 20 сеп 2026 | 19:45
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Даниел Кицигой: Беше наистина невероятно луд мач, не очаквахме да победим с 3:0

Една от звездите на мъжкия национален отбор на Румъния Даниел Кицигой, който е и син на бившата българска националка Радостина Рангелова-Кицигой, сподели след страхотната победа над Украйна с 3:0 на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 в София и класирането за 1/4-финалите, че е бил наистина невероятно луд мач и със сигурност не са очаквали да победят.

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"Беше наистина невероятно луд мач. Със сигурност не очаквахме да победим с 3:0. За мен срещата беше трудна, особено в атака, така че трябваше да намеря други начини да помогна на отбора си да спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху мача във вторник. Страхотно е да играя тук, в България – за последно бях тук по време на ЕвроВолей 2023. Чувствам се като у дома си", призна Кицигой пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

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