Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха на 1/4-финалите на Фючърс-а в Кориляно Росано

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпадна на 1/4-финалите на Beach Pro Tour Futures в Кориляно Росано (Италия).

Димитър Калчев и Димитър Механджийски започнаха с победа на Фючърс-а в Кориляно Росано

След победата в първия ден на турнира, вчера първо Калчев & Механджийски отстъпиха на унгарците Артур Хайош и Лукаш Ниймайер с 0:2 (12:21, 17:21) във втория си мач от Група D на основната фаза. Така българите трябваше да играят в допълнителни плейофи.

Там българската двойка се наложи над литовския тандем Довидас Синкевичус и Йокубас Лосис с 2:0 (21:15, 21:17) и продължи напред към 1/4-финалите на турнира. В тях, обаче Калчев и Механджийски паднаха от позната им украинска двойка Дмитро Козий и Святослав Нагорний с 0:2 (14:21, 18:21) и отпаднаха от надпреварата.

Въпреки това, Димитър Калчев и Димитър Механджийски записаха поредно отлично класиране в Фючърс сериите на професионалния тур, след като преди няколко седмици стигнаха и до финала на турнира в Будапеща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google