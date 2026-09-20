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Франция без проблеми на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

  • 20 сеп 2026 | 20:59
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Франция без проблеми на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция се класира без особени проблеми за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Момчетата на Андреа Джани биха категорично и чисто Португалия с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в среща от 1/8-финалите на първенството, играна тази вечер пред едва малко повече от 600 зрители в "Арена София".

Така "петлите" достигнаха за пореден път до Топ 8 на шампионат на Стария континент.

Румъния пише история! Отнесе Украйна в София и е на 1/4-финал на Евроволей 2026
Румъния пише история! Отнесе Украйна в София и е на 1/4-финал на Евроволей 2026

На 1/4-финалите Франция ще срещне изненада Румъния, която по-рано днес удари Украйна също с 3:0 гейма в 1/8-финал, игран в София. Двата тима бяха заедно и в предварителна Група D, като преди 4 дни румънците направиха страхотен обрат и надделяха с 3:2 в последния си мач, който беше без голямо значение за крайното класиране.

CEV с официално решение за часа на четвъртфинала Полша - Германия
CEV с официално решение за часа на четвъртфинала Полша - Германия

Срещата между Франция и Румъния е във вторник (22 септември) от 16,00 часа отново в София. След това от 19,00 часа ще бъде и втория 1/4-финал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия.

От друга страна Португалия записва едно от най-добрите си класирания на европейски първенства достигайки до 1/8-финалите и фазата на елиминациите.

Най-полезни за Франция станаха Матис Ено (52% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +10) и Тревор Клевено (1 ас, 65% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +7) с по 12 точки за победата.

За тима на Португалия капитанът Алешандре Ферейра (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +7) и Лоуренсо Мартинс (59% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +9) реализираха по 13 точки.

ФРАНЦИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар 2, Тео Фор 10, Матис Ено 12, Тревор Клевено 12, Франсоа Уец 7, Симон Манин - Бенжамен Диез-либеро (Ноа Дуфлос-Роси 1)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ПОРТУГАЛИЯ: Бруно Диаш 1, Мануел Фигуейредо 9, Алешандре Ферейра 13, Лоуренсо Мартинс 13, Келтон Тавареш 4, Филип Чветичанин 4 - Гонсало Соуса-либеро (Томас Тейшейра, Гийерме Менезеш 1)

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ.

Снимки: CEV.EU

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