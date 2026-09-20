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Титла и полуфинал за отборите на Левски на международен турнир в Италия

  • 20 сеп 2026 | 19:57
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Титла и полуфинал за отборите на Левски на международен турнир в Италия

Отборите на Левски София за момчета и момичета до 18 години се представиха силно на 25-ото издание на турнира в Бругерио (Италия). В надпреварата, чийто домакин е Дяволи роса, взеха участие над 300 деца от 46 отбора в категориите до 13, 15 и 17 години.

Момичетата, водени от Денислав Димитров и Димитър Зикямов, записаха три победи с 2:0 в групата - над Пико, Розано и Аспес. Последваха мачове с още два италиански отбора. В полуфинала "сините" се наложиха с 2:1 над Билла, а за титлата се пребориха също с 2:1 срещу Ню Волей.

Йоанна Ненчева грабна индивидуалната награда при разпределителите, а Адриана Алексиева бе избрана за MVP на турнира.

Момчетата, водени от Светослав Гоцев, записаха победи с по 2:0 в групата срещу Пауърволей и Колбе, както и равенство срещу Сороно. На полуфинала "сините" отстъпиха на връстниците си от Дяволи роса.

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