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Барселона посяга към седма поредна победа, но Севиля ще опита да даде отпор

  • 19 сеп 2026 | 08:47
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Барселона посяга към седма поредна победа, но Севиля ще опита да даде отпор

В днешния 19 септември (събота) от 22:00 часа българско време на стадион "Рамон Санчес Писхуан" ще се изиграе един от сочените за най-интересни сблъсъци от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Севиля се изправят срещу безапелационния лидер във временното класиране Барселона.

Барселона навлезе в изключителна серия от началото на сезона и оглавява подреждането с пълен актив от 18 точки след първите 6 кръга. Воденият от Ханзи Флик тим впечатлява с атаката си, като вече е реализирал 28 гола и е допуснал едва 6. В последния си мач каталунците разгромиха Расинг Сантандер с 7:2, а преди това надделяха над Леванте с 4:2 и Валенсия с 5:0.

Флик записа най-добрия старт в историята на Барселона
Флик записа най-добрия старт в историята на Барселона

Севиля също се наслаждава на силен старт под ръководството на Луис Гарсия. Отборът заема 5-о място в класирането с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 9:6. Андалусийци влизат в двубоя в серия от две поредни победи – 1:0 срещу Депортиво Ла Коруня като гост и 1:0 у дома срещу Валенсия.

Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година
Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година

Домакините ще заложат на схема 4-2-3-1, като на вратата ще бъде Одисеас Влаходимос. В защита започват Хуан Иглесиас, Кике Салас, Андрес Кастрин и Габриел Суазо. Халфовата линия включва Люсиен Агуме, Йон Гуриди и Юсуф Фофана, а в предни позиции Луис Гарсия гласува доверие на Лукас Стасин, Феликс Корея и Мигел Анхел Сиера. Извън строя заради контузия е Рубен Варгас.

Ханзи Флик се предполага, че ще заложи на схема 4-3-3 за Барселона. На вратата би трябвало да бъде Войчех Шчесни, а постъпите пред стражда да пазят Жоао Кансело, Андреас Кристенсен, Жерард Мартин и Ерик Гарсия. В средата на терена се очаква да действат Педри, Родри и Дани Олмо, а нападението бъде предвождано от Ламин Ямал, Рафиня и Карим Адейеми. За каталунците мача поради контузии пропускат Жоан Гарсия, Рууни Барджи и Френки де Йонг.

Барселона остава без титулярния си вратар за три седмици
Барселона остава без титулярния си вратар за три седмици

Историята от последните срещи между двата тима показва предимство за каталунците. В последния им сблъсък през март 2026 г. Барселона спечели у дома с 5:2. При последното си гостуване на "Рамон Санчес Писхуан" през октомври 2025 г. обаче Севиля триумфира убедително с 4:1. Предишните три срещи завършиха с победи за Барселона (4:1, 5:1 и 2:1).

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