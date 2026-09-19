Барселона посяга към седма поредна победа, но Севиля ще опита да даде отпор

В днешния 19 септември (събота) от 22:00 часа българско време на стадион "Рамон Санчес Писхуан" ще се изиграе един от сочените за най-интересни сблъсъци от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Севиля се изправят срещу безапелационния лидер във временното класиране Барселона.

Барселона навлезе в изключителна серия от началото на сезона и оглавява подреждането с пълен актив от 18 точки след първите 6 кръга. Воденият от Ханзи Флик тим впечатлява с атаката си, като вече е реализирал 28 гола и е допуснал едва 6. В последния си мач каталунците разгромиха Расинг Сантандер с 7:2, а преди това надделяха над Леванте с 4:2 и Валенсия с 5:0.

Флик записа най-добрия старт в историята на Барселона

Севиля също се наслаждава на силен старт под ръководството на Луис Гарсия. Отборът заема 5-о място в класирането с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 9:6. Андалусийци влизат в двубоя в серия от две поредни победи – 1:0 срещу Депортиво Ла Коруня като гост и 1:0 у дома срещу Валенсия.

Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година

Домакините ще заложат на схема 4-2-3-1, като на вратата ще бъде Одисеас Влаходимос. В защита започват Хуан Иглесиас, Кике Салас, Андрес Кастрин и Габриел Суазо. Халфовата линия включва Люсиен Агуме, Йон Гуриди и Юсуф Фофана, а в предни позиции Луис Гарсия гласува доверие на Лукас Стасин, Феликс Корея и Мигел Анхел Сиера. Извън строя заради контузия е Рубен Варгас.

Ханзи Флик се предполага, че ще заложи на схема 4-3-3 за Барселона. На вратата би трябвало да бъде Войчех Шчесни, а постъпите пред стражда да пазят Жоао Кансело, Андреас Кристенсен, Жерард Мартин и Ерик Гарсия. В средата на терена се очаква да действат Педри, Родри и Дани Олмо, а нападението бъде предвождано от Ламин Ямал, Рафиня и Карим Адейеми. За каталунците мача поради контузии пропускат Жоан Гарсия, Рууни Барджи и Френки де Йонг.

Барселона остава без титулярния си вратар за три седмици

Историята от последните срещи между двата тима показва предимство за каталунците. В последния им сблъсък през март 2026 г. Барселона спечели у дома с 5:2. При последното си гостуване на "Рамон Санчес Писхуан" през октомври 2025 г. обаче Севиля триумфира убедително с 4:1. Предишните три срещи завършиха с победи за Барселона (4:1, 5:1 и 2:1).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google