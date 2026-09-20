"Алваладе" видя голям провал на Спортинг

Спортинг (Лисабон) водеше с 2:0 на Арука, но изпусна победата и остана на трето място в класирането на португалското първенство, при това с мач повече от Порто и Бенфика.

Двубоят на "Жозе Алваладе" завърши 2:2, като и двата гола за гостите паднаха след 80-ата минута. Спортинг беше с човек по-малко от началото на второто полувреме заради червен картон на централния защитник Дзено Дебаст.

Гонсало Инасио изведе "лъвовете" напред още в 3-тата минута след центриране на Максимилиано Араухо и удар с глава. Четвърт час по-късно Луис Суарес овладя топката в наказателното поле и с мощен шут я заби под напречната греда.

Червеният картон на Дебаст вдъхна надежди на Арука, че е възможно тимът да измъкне нещо от визитата си в столицата. В 81-вата минута Хосе Фонтан намали от дузпа, а в 87-ата резервата Дилан Нандин засече центриране от десния фланг и накара феновете на Спортинг да замлъкнат.

След днешното равенство Арука се намира на престижното 5-о място с 11 точки.

Новакът Маритимо направи 1:1 като гост на Жил Висенте, Насионал загуби с 0:4 от Фамаликао, а Алверка спечели с 1:0 домакинството си на Рио Аве.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago