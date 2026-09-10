Бенфика продължава да гази

Бенфика постигна четвърта поредна победа в Лига Португал и общо шеста във всички турнири. Грандът от Лисабон разгроми с 4:0 като гост Морейрензе в отложена среща от третия кръг и излезе на второ място в класирането с 13 точки, колкото има и Спортинг. Лидер е шампионът Порто с пълен актив от 15 точки.

Бенфика имаше проблеми само до първия гол, дело на Евангелос Павлидис от дузпа в добавеното време на първата част. След почивката тимът на Марко Силва беше пълен господар на терена и набързо реши нещата в своя полза.

В 56-ата минута Джанлука Престиани намери непокрит в наказателното поле Андреас Шелдеруп и норвежецът технично прати топката в мрежата. След още 4 минути двамата си размениха ролите и Шелдеруп изведе Престиани, който с лекота преодоля стража на домакините за 3:0. Точка на спора сложи Фредрик Аурснес (72').

Поражението остави Морейрензе на 13-то място в подреждането с 4 точки. Тимът е допуснал цели 12 гола - повече от всички в първенството.

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Снимки: Imago