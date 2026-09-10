Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика продължава да гази

Бенфика продължава да гази

  • 10 сеп 2026 | 03:37
  • 141
  • 0
Бенфика продължава да гази

Бенфика постигна четвърта поредна победа в Лига Португал и общо шеста във всички турнири. Грандът от Лисабон разгроми с 4:0 като гост Морейрензе в отложена среща от третия кръг и излезе на второ място в класирането с 13 точки, колкото има и Спортинг. Лидер е шампионът Порто с пълен актив от 15 точки.

Бенфика имаше проблеми само до първия гол, дело на Евангелос Павлидис от дузпа в добавеното време на първата част. След почивката тимът на Марко Силва беше пълен господар на терена и набързо реши нещата в своя полза.

В 56-ата минута Джанлука Престиани намери непокрит в наказателното поле Андреас Шелдеруп и норвежецът технично прати топката в мрежата. След още 4 минути двамата си размениха ролите и Шелдеруп изведе Престиани, който с лекота преодоля стража на домакините за 3:0. Точка на спора сложи Фредрик Аурснес (72').

Поражението остави Морейрензе на 13-то място в подреждането с 4 точки. Тимът е допуснал цели 12 гола - повече от всички в първенството.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Минимални победи за Селтик и Рейнджърс

Минимални победи за Селтик и Рейнджърс

  • 10 сеп 2026 | 03:57
  • 77
  • 0
Руи Боржеш: Играхме като голям отбор

Руи Боржеш: Играхме като голям отбор

  • 10 сеп 2026 | 03:01
  • 232
  • 0
Яя Туре: Няма как да спрем отбор с десетима номинирани за "Златната топка"

Яя Туре: Няма как да спрем отбор с десетима номинирани за "Златната топка"

  • 10 сеп 2026 | 02:48
  • 329
  • 0
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 02:38
  • 286
  • 0
Ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света

Ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света

  • 10 сеп 2026 | 02:16
  • 393
  • 0
Треньорът на Галатасарай: Можехме да бием с лекота, но съдията ни попречи

Треньорът на Галатасарай: Можехме да бием с лекота, но съдията ни попречи

  • 10 сеп 2026 | 02:03
  • 407
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 264853
  • 1389
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 78856
  • 82
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 34832
  • 273
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 21535
  • 95
Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

  • 9 сеп 2026 | 23:59
  • 12064
  • 2
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 12076
  • 22