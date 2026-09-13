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Порто обърна бившия отбор на Краев и уверено води на върха

  • 13 сеп 2026 | 05:04
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Порто обърна бившия отбор на Краев и уверено води на върха

Шампионът Порто продължи уверено с амбициите си да защити титлата от миналия сезон, след като разгроми с 4:1 тима на Каса Пиа, за който през сезон 2024/2025 се състезаваше българинът Андриан Краев. След убедителния успех "драконите" имат пълен комплект от 18 точки с шест победи от шест мача и те водят с пет пункта пред другите два обичайни заподозрени тима за първото място Бенфика и Спортинг (Лисабон). Столичните грандове обаче са с по един изигран мач по-малко. Каса Пиа от своя страна е на дъното в класирането със само 1 спечелена точка. Попадението тази вечер пък бе първо за тима от началото на сезон 2026/2027.

Двата отбора бяха на път да се оттеглят на почивката след първото полувреме при нулево равенство, но в самия край си размениха по едно попадение. Домакините от Каса Пиа удариха първи, след като в 43-тата минута получиха правото да изпълнят дузпа, а Енрике Араужо откри резултата.

"Драконите" не чакаха подновяването на играта и още преди края на полувремето съумяха да възстановят равенството. Техният гол падна след края на редовното време в 4-ата минута на продължението, когато се разписа Андре Силва.

След почивката шампионите не успяха веднага да осъществят пълен обрат моментално и това стана четвърт час по-късно, когато в 60-ата минута Якуб Кивиор поведе своите към успеха.

Съвсем скоро резултатът стана 1:3, след като в 67-ата минута се разписа и Борха Сайнц.

В самия край на двубоя главният съдия Хосе Торес отсъди и дузпата в полза на гостите. Зад топката застана Сантиаго Хименес, който пусна в действие точния си мерник и оформи крайния резултат.

Убедителната победа вля допълнително гориво в крилете на "драконите", които точно след седмица на 20 септември (неделя) от 22:30 часа ще изиграят последния си мач преди паузата за националните отбори, а той ще бъде издание на вечното дерби на португалския футбол и домакинство на Бенфика.

Каса Пиа от своя страна също ще изиграе следващия си мач в същия ден, но малко по-рано от 20:00 часа, когато бившият отбор на Андриан Краев ще гостува на Ещорил, чийто тим също стартира много зле кампанията и е на предпоследното място с едва 2 точки от 5 мача.

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