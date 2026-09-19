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  3. Рома посреща Интер на "Олимпико" в суберсблъсъка на Ботуша този уикенд

Рома посреща Интер на "Олимпико" в суберсблъсъка на Ботуша този уикенд

  • 19 сеп 2026 | 08:27
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Петият кръг на италианската Серия А предлага един от най-вълнуващите сблъсъци от началото на сезона. На стадион "Олимпико" в Рим лидерът в класирането Рома приема шампиона Интер в пряк двубой за първото място. И двата гранда стартираха безупречно кампанията в първенството, като записаха по четири победи от четири мача и имат равен актив от по 12 точки.

Воденият от Джан Пиеро Гасперини тим на Рома се намира в отлична форма от началото на шампионата. "Вълците" оглавяват подреждането благодарение на впечатляващата си голова разлика от 12:1. Римляните започнаха с разгромни победи с по 4:0 над Фиорентина и Лече, последвани от успех с 2:1 срещу Аталанта и победа с 2:0 като гост на Торино в последния си мач в Серия А. В европейските турнири Рома записа равенство 1:1 срещу Фенербахче в Шампионската лига.

Рома продължава без грешка, Мален продължава да бележи
Рома продължава без грешка, Мален продължава да бележи

Интер, под ръководството на Кристиан Киву, също демонстрира страхотна ефективност в атака с отбелязани 13 попадения в четири мача, но допусна и 6 гола. В миналия кръг от Серия А "нерадзурите" надделяха над Удинезе с атрактивното 5:3, а преди това победиха Наполи (3:2), Каляри (1:0) и Монца (4:1). Единственото поражение за състава през сезона дойде в Шампионската лига след гостуване на Реал Мадрид (1:2). За днешния сблъсък Киву няма да може да разчита на контузените Джон Стоунс и Хакан Чалханоолу.

Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2
Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2

Гасперини залага на любимата си схема 3-4-2-1. На вратата започва Миле Свилар, а в защита действат Джанлука Манчини, Леонардо Балерди и Марио Ермосо. В халфовата линия и по фланговете стартират Науел Молина, Емануеле Лули, Браян Кристанте и Николо Пизили, докато Матиас Соуле и Пауло Дибала подпомагат централния нападател Донийл Мален.

Гасперини: Интер е моделът за пример в Серия "А"
Гасперини: Интер е моделът за пример в Серия "А"

Кристиан Киву отвръща с формация 3-5-2. Вратарският пост е поверен на Хосеп Мартинес, а триото в отбрана се състои от Мануел Аканжи, Карлос Аугусто и Алесандро Бастони. В полузащитата личат имената на Пьотър Жиелински, Анди Диуф, Хенрих Мхитарян, Николо Барела и Ян Бисек. В предни позиции Интер започва с Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито, докато Лаутаро Мартинес остава сред резервите.

Киву: Модерният футбол носи рискове, но това ми харесва
Киву: Модерният футбол носи рискове, но това ми харесва

В последните си пет мача срещу този съперник в първенството Интер има предимство с три победи, докато Рома е спечелила две срещи. В най-скорошния сблъсък между двата тима през април 2026 г. "нерадзурите" надделяха с 5:2 като домакини. При предишното си гостуване на "Олимпико" през октомври 2025 г. обаче Рома отстъпи с 0:1, а през април същата година "вълците" спечелиха в Милано с 1:0. Предстоящият двубой обещава нова драматична битка за трите точки и първото място в Серия А.

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