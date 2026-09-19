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Алонсо: Липсваше ни последният пас

  • 19 сеп 2026 | 06:32
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо коментира загубата с 0:3 при визитата на Брентфорд в мач от Премиър лийг. Испанецът призна, че тимът му е бил конкурентен само през първото полувреме, а след откриващия гол от статично положение е изгубил дисциплина и е допуснал още две попадения. Поражението остави „сините“ с една точка от последните три кръга и ги изпраща в тринеделната пауза за националните отбори с трупащи се въпроси както в защита, така и в атака.

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„Всичко беше разочароващо, особено резултатът. Трябва да сме по-добри. 45 минути бяхме конкурентни, но през второто полувреме свалихме нивото и допуснахме трите гола. Трябва да си много концентриран и щом веднъж допуснеш гол от статично положение, това им дава предимство и контрол, защото щом допуснеш втори гол, става много по-трудно, а ние изгубихме малко от дисциплината си, когато се намирахме близо до наказателното поле. Трябва да коригираме, това бяха наши грешки.

През първото полувреме бяхме в мача, но не създавахме големи положения. Липсваше ни последният пас, последният дрибъл, за да стигнем до удари от чисти позиции, но това е едната част. Другата част е, когато трябва да удържиш, когато трябва да си стегнат, а съперникът се опитва да те атакува и трябва да знаеш как да се защитаваш. Да печелиш единоборствата и да си постоянен в това отношение.

Със сигурност индивидуалните и колективните детайли ще трябва да подобрим, а не само в защита – при играта с топката има неща, в които трябва да се справяме по-добре.

Това е положението. Сега ще имаме време с някои от играчите, но не можем да го променим“, каза Алонсо.

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