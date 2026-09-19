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Ще оцелее ли шампионът на „Амекс“?

  • 19 сеп 2026 | 06:52
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Ще оцелее ли шампионът на „Амекс“?

В сблъсък от 5-ия кръг на Премиър лийг Брайтън посреща лидера в класирането Арсенал на стадион „Амекс“. Двубоят противопоставя шестия във временното подреждане срещу водача, който до момента има пълен актив от точки.

Арсенал заема първото място в класирането с 12 точки от 4 мача, с голова разлика 8:1. Воденият от Микел Артета тим се намира в отлична серия от пет поредни победи във всички турнири, като в последните си срещи надделя над Ипсуич с 4:2 за Карабао Къп, Съндърланд с 2:0 в първенството и Наполи с 1:0 в Шампионската лига.

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Брайтън се намира на 6-о място в подреждането със 7 точки след 2 победи, 1 равенство и 1 загуба при внушителната голова разлика 13:5. Момчетата на Фабиан Хюрцелер влизат в мача след успех с 3:2 като гост на Манчестър Юнайтед за Карабао Къп и разгромно 5:0 срещу Ковънтри в миналия кръг от Премиър лийг.

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Историята от последните сблъсъци между двата отбора показва предимство за „артилеристите“. Арсенал спечели последните си три мача срещу този съперник (1:0 и 2:1 в Премиър лийг, както и 2:0 за Карабао Къп), а преди това двата тима записаха две равенства с по 1:1.

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Домакините са потвърдени в формация 4-2-3-1, водени от треньора Фабиан Хюрцелер. В групата личат имената на вратаря Барт Фербрюген, капитанa Люис Дънк и опитния Паскал Грос. Брайтън обаче има сериозни проблеми с контузени играчи, като извън сметките са Каору Митома, Евън Фъргюсън, Матс Вийфер, Янкуба Минте, Стефанос Цимас и Джак Хиншълууд.

Микел Артета също залага на схема 4-2-3-1. На вратата за Арсенал ще бъдее Давид Рая, защитната линия се очаква да включва Габриел Магаляеш и Рикардо Калафиори, а в халфовата линия и атаката Мартин Йодегор, Деклан Райс, Букайо Сака и Кай Хавертц. Извън групата поради контузия остава бранителят Уилям Салиба.

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