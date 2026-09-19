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Капитанът на Челси: Наистина трябва да се подобрим като отбор

  • 19 сеп 2026 | 06:47
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Капитанът на Челси Леви Койл говори след поражението с 0:3 от Брентфорд в мач от Премиър лийг. Защитникът бе пределно откровен за слабостта на „сините“ при статичните положения, която ги съпътства от началото на сезона, и настоя, че отборът не може да разчита единствено на нападателната си тройка. Челси влиза в паузата за националните отбори с една точка от последните три мача.

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„Беше тежко. Първо, да допуснем гол от статично положение не беше най-доброто, опитахме се да натиснем и може би се разкрихме прекалено, подадохме няколко паса, които не трябваше, и те ни удариха на контраатака, вкараха втория гол, а третият гол удари право в целта и заболя. През второто полувреме не бяхме достатъчно добри и имаме много работа за вършене по време на паузата за националните отбори.

Не сме били достатъчно добри. На моменти ни тормозеха в наказателното поле, определено трябва да се подобрим в това. Имаме пълно доверие в нашия треньор по статичните положения и все още се нагаждаме към нови неща. Наистина трябва да се подобрим като отбор.

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Не мисля, че духът ни падна. Заболя и се опитахме да натиснем за изравнителен гол, но ни удариха на контраатака. Не мисля, че духът ни спадна.

Още трябва да се подобряваме много. Не можем да разчитаме на нападателната ни тройка да ни вади от опасност. Останалите от нас трябва да помагаме колкото се може повече. Определено имаме много накъде да се подобряваме“, каза Койл.

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