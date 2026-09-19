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Гуардиола обмени опит с треньор от НБА

  • 19 сеп 2026 | 06:08
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Гуардиола обмени опит с треньор от НБА

Бившият мениджър на Манчестър Сити и Барселона Джосеп Гуардиола посети базата на баскетболния отбор от НБА Бруклин Нетс, където се срещна със старши треньора на отбора Жорди Фернандес.

Двамата по принцип поддържат приятелски отношения, а при поредната си визита в САЩ известният футболен специалист получи специален подарък - фланелка на Нетс с неговото собствено име и емблематичния номер 4, който носеше като активен състезател в Барселона.

Това е и поредна проява на топлите отношения между двамата специалисти в публичното пространство, след като преди време Фернандес заяви, че Гуардиола е „най-добрият треньор в света“ и че ако се занимаваше с баскетбол, би трябвало да бъде приет в "Залата на славата".

Въпреки че работят в различни спортове, двамата често са провеждали разговори, за да обсъдят своите методи, лидерски умения, управление на съблекалнята и как да прилагат тези подходи в съответните си отбори.

Гуардиола, който е известен почитател на НБА, е бил забелязван многократно на мачове от Асоциацията, включително и на срещи на Бостън Селтикс по време на финалните серии през 2024 г. срещу Далас Маверикс, когато "келтите" триумфираха с последната си шампионска титла. Тогава Джо Мазула, треньорът на тима от Бостън, дори призна, че разговорите му с Пеп са помогнали да изведе състезателите си до титлата.

Интересното е, че през същата година Манчестър Сити спечели последната си титла в Премиър лийг под ръководството на Джосеп Гуардиола, който в следващите два сезона не съумя да изведе "гражданите" до върха на Острова и се оттегли от поста.

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